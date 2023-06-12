Мэр Мариуполя Моргун рассказал, когда будет восстановлен город

Мариуполь полностью восстановят в ближайшие три года. Об это заявил мэр города Олег Моргун.
Глава Мариуполя рассказал, что в настоящее время строительные и ремонтно-восстановительные работы ведутся почти на двух тысячах городских объектов. Моргун считает, что в течение трех лет тема восстановления города «будет закрыта», передает ТАСС.
В строительных работах задействовано около 25 тыс. человек из разных регионов России. Всего в программе восстановления Мариуполя участвуют 16 регионов страны.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе начались работы по восстановлению железнодорожного вокзала. Их планируют закончить во втором квартале 2024 года. А 8 июня из Севастополя в ДНР привезли более 1,8 тысячи тонн железобетонных конструкций, предназначенных для восстановления инфраструктуры.
В Восточном микрорайоне Мариуполя восстанавливают школу № 67 на 960 мест. Здание было повреждено во время освобождения города. Работы планируют закончить к 1 сентября, сообщает телеканал «360».