Мэр Мариуполя Моргун рассказал, когда будет восстановлен город

Ранее сообщалось, что в Мариуполе начались работы по восстановлению железнодорожного вокзала. Их планируют закончить во втором квартале 2024 года. А 8 июня из Севастополя в ДНР привезли более 1,8 тысячи тонн железобетонных конструкций, предназначенных для восстановления инфраструктуры.