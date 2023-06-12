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Премьер Индии Моди поставил серьезную задачу перед странами «Большой двадцатки»

Политика
Премьер Индии Моди поставил серьезную задачу перед странами «Большой двадцатки»

G20 следует позаботиться о развитии мировых стран после пандемии и продовольственного кризиса. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Глава правительства поставил серьезную задачу перед странами «Большой двадцатки». Организация должна составить план, чтобы ни одно государство Глобального Юга не осталось в стороне.

«В таких обстоятельствах решения, которые вы принимаете, имеют огромное значение для человечества в целом. Я твердо верю, что наша коллективная ответственность заключается в том, чтобы не допустить отставания в достижении целей устойчивого развития», — говорится в комментарии Моди.

В 2023 году Индия председательствует в «Большой двадцатке». Саммит организации состоится в Нью-Дели в период с 9 по 10 сентября.

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