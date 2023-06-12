Четыре школьника из Сибири подожгли найденный порох и были госпитализированы

В красноярском городе Дудинка четыре ребенка в возрасте от восьми до 12 лет были госпитализированы после того, как подожгли найденный в заброшенном здании порох и получили ожоги. По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба главка СКР по Красноярскому краю и Хакасии.