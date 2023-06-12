Четыре школьника из Сибири подожгли найденный порох и были госпитализированы

В красноярском городе Дудинка четыре ребенка в возрасте от восьми до 12 лет были госпитализированы после того, как подожгли найденный в заброшенном здании порох и получили ожоги. По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба главка СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
Предварительно, 11 июня четверо детей в Дудинке пришли в заброшенную хозпостройку, где нашли три закрытые банки с порохом.
«Вскрыв банки, дети высыпали порох в металлическое ведро и подожгли, используя зажигалку», — сообщили в Следкоме.
Среди пострадавших – восьмилетний, 11-летний и двое 12-летних ребят. Отмечается, что дети получили ожоги второй степени лица, груди и обеих рук. Как заявило следствие, жизни пострадавших школьников ничего не угрожает.
Проводится проверка на предмет причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ведутся мероприятия по установлению владельца «заброшки», проинформировали в СК.