Ведущая Sky News обратила внимание на «смотрящего в никуда» Байдена в Северной Каролине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден посетил военную базу в Северной Каролине. Однако поездка политика прошла «не очень хорошо», заявила ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи.
По ее словам, Байден занимает самую влиятельную должность на Земле. При этом американский лидер с трудом может сказать несколько слов во время выступления. Журналистка также прокомментировала видеозапись, на которой Байден на некоторое время застыл с потерянным взглядом.
«Президент десять секунд смотрит в никуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным», — отметила Панахи.
Вместе с этим Байден в очередной раз соврал, что его покойный сын Бо погиб в Ираке. Панахи напомнила, что политик скончался от рака на территории США. Ведущая телеканала призвала зрителей взглянуть на выступление Байдена и спросить себя, «достоин ли он сидеть в Овальном кабинете».