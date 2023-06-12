Двое детей найдены мертвыми на месте пожара в подмосковном Орехово-Зуеве

Четыре человека, включая двоих детей, погибли при пожаре в Орехово-Зуеве. Огонь охватил частный дом в деревне Яковлево, сообщает подмосковное управление МЧС России.
Сигнал о возгорании поступил в оперативные службы 12 июня в 01:33. Пожар начался в одноэтажном жилом доме №27, уточнили РИА Новости в ведомстве.
На момент прибытия спасателей дом горел на всей площади — 35 квадратных метров. Локализовать огонь удалось в 02:12, а через час было ликвидировано открытое горение.
Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины пожара устанавливаются.