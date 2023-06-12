SPA: арабские страны заключили 30 соглашений с КНР

Предприниматели из арабских стран и КНР подписали 30 инвестиционных соглашений на конференции, прошедшей в Саудовской Аравии. Информацию об этом передает Саудовское агентство новостей SPA.
Общая сумма заключенных сделок составила 37,5 миллиарда риалов (свыше 10 миллиардов долларов). В первый день конференции представители Китая и арабских государств заключили соглашения в таких областях, как технологии, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, недвижимость, полезные ископаемые, логистика, туризм и здравоохранение.
На встрече в том числе была заключена сделка между компаниями Amar Al-Oula и Zhonghuan International Group (Hong Kong) суммой в 533 миллиона долларов. Она подразумевает строительство предприятия по переработке железной руды и производству железных окатышей для плавильных заводов в Саудовской Аравии.