SPA: арабские страны заключили 30 соглашений с КНР

На встрече в том числе была заключена сделка между компаниями Amar Al-Oula и Zhonghuan International Group (Hong Kong) суммой в 533 миллиона долларов. Она подразумевает строительство предприятия по переработке железной руды и производству железных окатышей для плавильных заводов в Саудовской Аравии.