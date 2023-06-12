МАГАТЭ: вода из Каховского хранилища продолжает поступать на Запорожскую АЭС

Вода из Каховского водохранилища все еще поступает на Запорожскую АЭС. Удар по ГЭС не повлиял на охлаждение реакторов, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Специалисты пришли к выводу, что насосы продолжают качать воду даже при текущем уровне воды. Но они не работают постоянно. В сообщении агентства уточняется, что в водоемах, расположенных вблизи АЭС, хватит воды для охлаждения на протяжении нескольких месяцев.
Вместе с этим МАГАТЭ отметило снижение уровня воды в водохранилище у Запорожской ТЭС, где находятся насосы. После удара по плотине он сократился с 17 до 11,27 метра.