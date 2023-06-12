МАГАТЭ: вода из Каховского хранилища продолжает поступать на Запорожскую АЭС

Специалисты пришли к выводу, что насосы продолжают качать воду даже при текущем уровне воды. Но они не работают постоянно. В сообщении агентства уточняется, что в водоемах, расположенных вблизи АЭС, хватит воды для охлаждения на протяжении нескольких месяцев.