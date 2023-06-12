Авиация ВС России атаковала бригаду ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Силы авиации группировки войск «Центр» нанесли удар по БМП с военнослужащими 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС рассказал глава пресс-центра группировки Александр Савчук.
В районе Серебрянского лесничества разведка обнаружила вражескую единицу боевой техники. При нанесении удара ВСУ понесли большие потери в живой силе и отступили.
Вместе с тем успехи достигнуты в контрбатарейной борьбе. Артиллерия ВС РФ уничтожила гаубицу Д-30 и три минометных расчета, а также автомобиль подвоза боеприпасов для украинской армии, добавил Савчук.