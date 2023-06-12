Экс-премьер Словакии указал на опустошенность оружейных складов Европы

Страны Европы опустошили свои склады с оружием. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Словакии, лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини.
Он подчеркнул, что из-за истощения оружейных запасов страны Европы будут вынуждены заняться их восполнением. Пеллегрини уверен, что на это потребуется 5-10 лет.
«Опустошены склады (с вооружениями) по всей Европе, все армии будут восполнять ... запасы. Это работа на 5-10 лет», — заявил экс-премьер в беседе с порталом Pravda.
Пеллегрини добавил, что из-за дефицита ресурсов Словакия больше не сможет оказывать Украине значительную военную поддержку. Однако текущий конфликт открыл новые перспективы для оборонной промышленности страны. Политик считает, что нехватка вооружения вызовет развитие данного сектора в Словакии.