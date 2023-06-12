CNEWS: власти Парижа будут приучать французов «сосуществовать» с крысами

По словам вице-мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри, группа будет предлагать меры, чтобы «жизнь парижан не была невыносимой». Так, эксперты обещают создать «амбициозный план по борьбе с распространением крыс». В то же время Суйри настаивает, что крысы «не представляют проблемы для общественного здоровья» вопреки тому, что являются переносчиками лептоспироза.