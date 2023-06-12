CNEWS: власти Парижа будут приучать французов «сосуществовать» с крысами

Рабочую группу по «сосуществованию» граждан с крысами создали при мэрии Парижа, передает телеканал CNEWS. Таким образом власти французской столицы будут искать способы улучшения жизни горожан в условиях присутствия грызунов.
По словам вице-мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри, группа будет предлагать меры, чтобы «жизнь парижан не была невыносимой». Так, эксперты обещают создать «амбициозный план по борьбе с распространением крыс». В то же время Суйри настаивает, что крысы «не представляют проблемы для общественного здоровья» вопреки тому, что являются переносчиками лептоспироза.
Так, власти хотят приобрести для Парижа тысячи новых контейнеров для мусора, также рассматривается идея размещения ловушек с ядом. Помимо этого, эксперты будут искать меры воздействия на парижан, которые не выбрасывают за собой мусор.