Украинские вооруженные силы совершили обстрел города Токмак в Запорожской области. Информацию об этом распространил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, обстрел начался приблизительно в 22:30 по местному времени. Украинские военные ударили по Токмаку из реактивных систем залпового огня «Град». Противник атаковал центральную площадь города.
«Токмак под огнем боевиков ВСУ. Сегодня около 22:30 нацисты совершили обстрел города из реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении в Telegram-канале Рогова.
По предварительным данным, ВСУ использовали неуправляемые дальнобойные снаряды западного образца. Информация о возможных пострадавших уточняется.