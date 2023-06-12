Большинство жителей Земли занимают сторону России в конфликте с Украиной. Соединенные Штаты тем временем продолжают терять доверие мирового сообщества, считает американский журналист Сеймур Херш.
Эксперт привел в пример страны Африки и Азии. Большинство из них, напомнил он, придерживались проамериканского курса, однако с недавнего времени он стал пророссийским. Об этом журналист заявил в эфире программы Джорджа Гэллоуэя.
«Значительно больше, чем половины населения Земли поддерживают Россию», — констатировал Херш.
Причиной, по которой США теряют авторитет, журналист назвал помощь Украине. Он напомнил о дипломатическом сближении Саудовской Аравии и Ирана, которое демонстрирует значительные изменения в отношении к Вашингтону.