Три кладбища затопило на левобережье Херсонской области

В данный момент не поступало сведений о разливах нефтепродуктов на левобережье Херсонской области. Однако, как сообщили в пресс-службе, руководству региона известно о нескольких подобных случаях на правом берегу Днепра у Херсона – на территории, подконтрольной киевским властям.