Три кладбища затопило на левобережье Херсонской области

Три кладбища оказались под водой на левом берегу Днепра в Херсонской области вследствие разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе врио губернатора региона Владимира Сальдо.
Кладбища оказались затоплены в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах.
«Размытие самих захоронений маловероятно. Что касается кладбища в Голопристанском муниципальном округе, то вероятность его размытия очень мала», — следует из заявления.
В данный момент не поступало сведений о разливах нефтепродуктов на левобережье Херсонской области. Однако, как сообщили в пресс-службе, руководству региона известно о нескольких подобных случаях на правом берегу Днепра у Херсона – на территории, подконтрольной киевским властям.