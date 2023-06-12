Командир ЧВК «Вагнер» Лотос привез российским бойцам в Артемовске гранатометы и снайперские винтовки

На кадрах можно заметить, как Лотос по-дружески общается с солдатами, ранее обратившимися к «вагнеровцам» за помощью. «Оркестр» не оставил военнослужащих в трудной ситуации: командир привез бойцам несколько килограммов чая и кофе, дефицитные одноразовые гранатометы (судя по словам самого Лотоса, солдаты МО запросили два десятка РПГ-18 «Муха»), а также снаряды и патроны.