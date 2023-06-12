Командир ЧВК «Вагнер» Лотос привез российским бойцам в Артемовске гранатометы и снайперские винтовки

В Сети появились кадры, как командир ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос встретился с кадровыми военными Минобороны РФ в Артемовске. Солдаты просили «музыкантов» привезти им провизию и оружие. Видео публикует Telegram-канал «Фотозарисовки».
На кадрах можно заметить, как Лотос по-дружески общается с солдатами, ранее обратившимися к «вагнеровцам» за помощью. «Оркестр» не оставил военнослужащих в трудной ситуации: командир привез бойцам несколько килограммов чая и кофе, дефицитные одноразовые гранатометы (судя по словам самого Лотоса, солдаты МО запросили два десятка РПГ-18 «Муха»), а также снаряды и патроны.
Помимо этого, ЧВК «Вагнер» поделилась с солдатами Минобороны тремя снайперскими винтовками Драгунова и прицелами к ним, а также «вкусняшками к чаю» – сгущенкой.
«Вчера командир ЧВК "Вагнер" Лотос пообщался с бойцами ВС РФ в Бахмуте, а уже сегодня привез то, что просили ребята», — пишет Telegram-канал.
Автор ресурса «Фотозарисовки» отмечает, что на этом оказанная помощь не заканчивается. Так, вскоре «вагнеровцы» должны встретиться с военнослужащими Минобороны России, чтобы провести им лекции и поделиться опытом.