Взрыв раздался ночью на территории Мелитополя

Громкий взрыв прогремел ночью в городе Мелитополь в Запорожской области. Информацию об этом распространил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Установлено, что мощный взрыв раздался в Мелитополе в 00:02 по местному времени. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны. В каком районе городе произошел взрыв, неизвестно.
«В Мелитополе громко. В 00:02 в городе прозвучал взрыв. По предварительным данным — сработала ПВО», — говорится в сообщении в Telegram-канале Рогова.
Информация о возможных пострадавших среди местных жителей не поступала. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.