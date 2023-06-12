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Взрыв раздался ночью на территории Мелитополя

Происшествия
Взрыв раздался ночью на территории Мелитополя

Громкий взрыв прогремел ночью в городе Мелитополь в Запорожской области. Информацию об этом распространил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Установлено, что мощный взрыв раздался в Мелитополе в 00:02 по местному времени. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны. В каком районе городе произошел взрыв, неизвестно.

«В Мелитополе громко. В 00:02 в городе прозвучал взрыв. По предварительным данным — сработала ПВО», — говорится в сообщении в Telegram-канале Рогова.

Информация о возможных пострадавших среди местных жителей не поступала. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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