«Согласно всем традициям ЧВК «Вагнер»»: Пригожин заявил, что перешедший на сторону РДК «музыкант» Измайлов будет наказан

Редакция издания Live24 обратилась к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать заявление «Русского добровольческого корпуса»✱ (организация запрещена в России как террористическая). Ранее группировка сообщила, что бывший боец «оркестра» Владислав Измайлов вступил в их ряды.
Бизнесмен подтвердил информацию о том, что Измайлов действительно находился в составе ЧВК «Вагнер». Сейчас же его можно назвать предателем, который должен понести полагающееся ему наказание.
«Согласно всем традициям ЧВК "Вагнер". Надеюсь, что мы найдем и убьем его в честном бою», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Измайлов перешел в ряды РДК после того, как попал в плен в ноябре прошлого года. В ЧВК «Вагнер» он прибыл из самарской колонии.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму