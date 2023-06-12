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«Согласно всем традициям ЧВК "Вагнер"»: Пригожин заявил, что перешедший на сторону РДК «музыкант» Измайлов будет наказан

Общество
«Согласно всем традициям ЧВК «Вагнер»»: Пригожин заявил, что перешедший на сторону РДК «музыкант» Измайлов будет наказан

Редакция издания Live24 обратилась к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать заявление «Русского добровольческого корпуса»✱ (организация запрещена в России как террористическая). Ранее группировка сообщила, что бывший боец «оркестра» Владислав Измайлов вступил в их ряды.

Бизнесмен подтвердил информацию о том, что Измайлов действительно находился в составе ЧВК «Вагнер». Сейчас же его можно назвать предателем, который должен понести полагающееся ему наказание.

«Согласно всем традициям ЧВК "Вагнер". Надеюсь, что мы найдем и убьем его в честном бою», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Измайлов перешел в ряды РДК после того, как попал в плен в ноябре прошлого года. В ЧВК «Вагнер» он прибыл из самарской колонии.

  • ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
#Пригожин #рдк #измайлов