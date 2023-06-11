«Такой документ мы сегодня получили»: Пригожин показал, что «вагнеровцев» вынуждают заключать контракт с МО

Ряд Telegram-каналов стал распространять информацию, что новый указ Министерства обороны РФ не коснется ЧВК «Вагнер». Однако основатель «оркестра» Евгений Пригожин опроверг эту информацию.
Так, журналисты сетевого издания «Глас народа» попросили главу ЧВК прокомментировать слухи. В ответ Пригожин представил фрагмент документа, который получили «вагнеровцы». В списках добровольческих организаций, составленных МО, четко прописаны и «музыканты».
«Я могу ошибаться или читать невнимательно, но вот такой документ мы сегодня получили. Если там нет ЧВК "Вагнер", то, вероятнее всего, это не так», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все добровольцы, участвующие в спецоперации, должны заключить контракт с ведомством. Пригожин указывал, что приказы министерства могут распространяться только на его сотрудников и военных.
Сами «вагнеровцы» выразили категоричную позицию. Командиры «оркестра», многие из которых когда-то служили в регулярной армии, отказались переходить под контроль МО.