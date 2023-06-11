С Новым Годом!

ВСУ предприняли попытку убить заместителя Мишустина Мантурова

Происшествия
ВСУ предприняли попытку убить заместителя Мишустина Мантурова

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров находился в Херсонской области во время обстрела со стороны Украины. Об этом сообщили в Минпромторге.

Ранее соответствующая информация появилась в ряде Telegram-каналов. Как уточнили в ведомстве, министр покинул место обстрела за несколько минут до атаки. Об этом передает РИА Новости.

«Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины обстреляли Херсонскую область с использованием британских ракет Storm Shadow. После неудачной попытки покушения ряд украинских пабликов пообещали «достать» министра.

#мантуров #Херсонская область #обстрел