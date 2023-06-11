ВСУ предприняли попытку убить заместителя Мишустина Мантурова

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров находился в Херсонской области во время обстрела со стороны Украины. Об этом сообщили в Минпромторге.
Ранее соответствующая информация появилась в ряде Telegram-каналов. Как уточнили в ведомстве, министр покинул место обстрела за несколько минут до атаки. Об этом передает РИА Новости.
«Накануне вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий», — говорится в сообщении.
Вооруженные силы Украины обстреляли Херсонскую область с использованием британских ракет Storm Shadow. После неудачной попытки покушения ряд украинских пабликов пообещали «достать» министра.