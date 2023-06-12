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Спасатели Египта продолжают поиски пропавших после пожара на катере туристов

Происшествия
Спасатели Египта продолжают поиски пропавших после пожара на катере туристов

Египетские спасатели до сих пор ищут троих жителей Великобритании, пропавших после пожара на туристическом катере в Красном море. Об этом сообщила администрации одной из провинций страны в своих соцсетях.

Всего на борту катера во время пожара находились 15 туристов, десять членов экипажа и два гида. Их маршрут пролегал по побережью города Марса-Алам.

«Спасены 12 туристов, экипаж и гиды, ведутся поиски пропавших без вести трех человек», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар начался в машинном отделении. Прокуратура уже начала расследование по факту произошедшего.

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