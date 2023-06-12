Спасатели Египта продолжают поиски пропавших после пожара на катере туристов

Египетские спасатели до сих пор ищут троих жителей Великобритании, пропавших после пожара на туристическом катере в Красном море. Об этом сообщила администрации одной из провинций страны в своих соцсетях.
Всего на борту катера во время пожара находились 15 туристов, десять членов экипажа и два гида. Их маршрут пролегал по побережью города Марса-Алам.
«Спасены 12 туристов, экипаж и гиды, ведутся поиски пропавших без вести трех человек», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пожар начался в машинном отделении. Прокуратура уже начала расследование по факту произошедшего.