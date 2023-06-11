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Жители Горловки остались без водовода из-за обстрела ВСУ

Происшествия
Жители Горловки остались без водовода из-за обстрела ВСУ

Украинские вооруженные силы в очередной раз открыли огонь по Горловке в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела был поврежден водовод, такое заявление сделал мэр города Иван Приходько.

Данный водовод проходит от поселка Широкая Балка до микрорайона Строитель в Горловке. Действия украинских боевиков привели к повреждению труб диаметром от 100 до 500 миллиметров, передает ТАСС.

«В результате обстрела поврежден основной водовод от Широкой Балки в сторону Строителя», — сообщил Приходько.

На место обстрела прибыли сотрудники экстренных служб. Власти Горловки начали ремонтные работы на поврежденном водоводе. Ожидается, что они завершатся в понедельник.

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