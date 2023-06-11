Жители Горловки остались без водовода из-за обстрела ВСУ

Украинские вооруженные силы в очередной раз открыли огонь по Горловке в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела был поврежден водовод, такое заявление сделал мэр города Иван Приходько.
Данный водовод проходит от поселка Широкая Балка до микрорайона Строитель в Горловке. Действия украинских боевиков привели к повреждению труб диаметром от 100 до 500 миллиметров, передает ТАСС.
«В результате обстрела поврежден основной водовод от Широкой Балки в сторону Строителя», — сообщил Приходько.
На место обстрела прибыли сотрудники экстренных служб. Власти Горловки начали ремонтные работы на поврежденном водоводе. Ожидается, что они завершатся в понедельник.