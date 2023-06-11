Шольц сообщил о планах кабмина ФРГ принять стратегию нацбезопасности 14 июня

Кабмин Германии планирует принять стратегию национальной безопасности 14 июня. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он напомнил, что ранее утверждение данной стратегии неоднократно откладывалось. Это связано с противоречиями в правящей коалиции. По словам Шольца, новая стратегия уделит большое внимание обеспечению поставок критически важного сырья в Германию.
«В следующую среду в кабинете министров мы утвердим нашу стратегию национальной безопасности», — заявил канцлер на Восточногерманском экономическом форуме.
Шольц добавил, что Берлин выступает «за новые соглашения ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки, Азии и Африки». Дело в том, что в данном вопросе «есть риски». В частности, Шольц отметил геополитическую ситуацию и «запутанность» многополярного мира.