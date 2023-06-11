Шольц сообщил о планах кабмина ФРГ принять стратегию нацбезопасности 14 июня

Шольц добавил, что Берлин выступает «за новые соглашения ЕС о свободной торговле со странами Южной Америки, Азии и Африки». Дело в том, что в данном вопросе «есть риски». В частности, Шольц отметил геополитическую ситуацию и «запутанность» многополярного мира.