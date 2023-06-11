Katya KUDOS поделилась советами, как заработать большую аудиторию в соцсети ЯRUS

По словам KUDOS, ЯRUS позволяет ей поддерживать близкий контакт с аудиторией. В соцсети можно выкладывать как короткие ролики, так и делиться клипами в широком формате. Блогер посоветовала начинающим авторам контента в первую очередь не сдаваться в трудные моменты. По ее словам, шанс раскрутиться есть у каждого.

