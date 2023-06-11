Katya KUDOS поделилась советами, как заработать большую аудиторию в соцсети ЯRUS

Блогер Katya KUDOS смогла покорить пользователей социальной сети ЯRUS и заработать миллион подписчиков. Она поделилась с начинающими авторами советами по достижению популярности в беседе с Федеральным агентством новостей.
По словам KUDOS, ЯRUS позволяет ей поддерживать близкий контакт с аудиторией. В соцсети можно выкладывать как короткие ролики, так и делиться клипами в широком формате. Блогер посоветовала начинающим авторам контента в первую очередь не сдаваться в трудные моменты. По ее словам, шанс раскрутиться есть у каждого.
«Возможно, что твое творчество должно пройти именно через такой путь — у всех он свой. Если ты получаешь кайф от процесса, то обязательно получишь кайф от результатов. Нужна лишь вера, трудолюбие и терпение!» — добавила KUDOS.
Блогер отметила, что огромным плюсом ЯRUS является возможность заработка. Как известно, за просмотры роликов авторы получают монетки, которые можно вывести в рублях по курсу один к одному.