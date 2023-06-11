Экс-генпрокурор США призвал не считать Трампа «жертвой» в деле о секретных документах

Бывшего президента США Дональда Трампа, которому ранее предъявили обвинения в связи с хранением в резиденции секретных документов, не стоит считать жертвой. Об этом заявил бывший генпрокурор и министр юстиции Уильям Барр.
В прошлом политика действительно могли преследовать по ложным обвинениям, однако в этот раз ситуация совсем иная, добавил он. По словам бывшего прокурора, Трамп поступил неправильно, а потому полностью виноват в произошедшем.
«Идея представить Трампа в качестве жертвы, жертвы охоты на ведьм нелепа», — заявил Барр в интервью Fox News.
Власти Соединенных Штатов поступают ответственно, отметил он. Они проявляли сдержанность и терпеливость до самого конца.