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«Это невозможно». Пригожин объяснил, почему бойцы ЧВК «Вагнер» не могут перейти под контроль Минобороны

Общество
«Это невозможно». Пригожин объяснил, почему бойцы ЧВК «Вагнер» не могут перейти под контроль Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал распоряжение, согласно которому все добровольцы, желающие участвовать в спецоперации, должны заключить контракт с ведомством. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился мнением «музыкантов» относительно данного решения.

Как считают бойцы «оркестра», министерство «начало свое падение» еще в начале 2000-х годов. Тогда в ведомстве начала процветать коррупция. При этом командиров, имеющих боевой опыт, задвигали на задний план и вынуждали уволиться.

«Шойгу требует, чтобы мы перешли под его знамена… не сражались за Родину, не спасали Отечество... а оказались в его власти», — заявил командир ЧВК «Вагнер» Паладин.

«Музыканты» уверены, что из-за таких правил они не способны защищать свою Родину. При этом ЧВК «Вагнер» доказала свою эффективность не на словах, а на деле.

«При этом от себя могу сказать, был бы министр честный, смелый и грамотный, думаю, что все двумя руками бы перешли. Но в текущей ситуации, как видите, это невозможно», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее он сообщил, что ЧВК «Вагнер» не собирается подписывать контракты с Минобороны России. По словам Пригожина, распоряжение Шойгу относится исключительно к сотрудникам ведомства и военнослужащим.

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