«Это невозможно». Пригожин объяснил, почему бойцы ЧВК «Вагнер» не могут перейти под контроль Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал распоряжение, согласно которому все добровольцы, желающие участвовать в спецоперации, должны заключить контракт с ведомством. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился мнением «музыкантов» относительно данного решения.
Как считают бойцы «оркестра», министерство «начало свое падение» еще в начале 2000-х годов. Тогда в ведомстве начала процветать коррупция. При этом командиров, имеющих боевой опыт, задвигали на задний план и вынуждали уволиться.
«Шойгу требует, чтобы мы перешли под его знамена… не сражались за Родину, не спасали Отечество... а оказались в его власти», — заявил командир ЧВК «Вагнер» Паладин.
«Музыканты» уверены, что из-за таких правил они не способны защищать свою Родину. При этом ЧВК «Вагнер» доказала свою эффективность не на словах, а на деле.
«При этом от себя могу сказать, был бы министр честный, смелый и грамотный, думаю, что все двумя руками бы перешли. Но в текущей ситуации, как видите, это невозможно», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее он сообщил, что ЧВК «Вагнер» не собирается подписывать контракты с Минобороны России. По словам Пригожина, распоряжение Шойгу относится исключительно к сотрудникам ведомства и военнослужащим.