Главный тренер «Ахмата» Ташуев продлил контракт с клубом

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре прошлого года. Клуб из столицы Чеченской Республики под его руководством занял пятое место в таблице РПЛ минувшего сезона. «Ахмат» набрал 50 очков в 30 матчах чемпионата России и всего четыре балла уступил «Спартаку», который стал бронзовым призером турнира.