Главный тренер «Ахмата» Ташуев продлил контракт с клубом

Сергей Ташуев продлил контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев 11 июня продлил контракт на три года. Об этом журналистам телеканала «Матч ТВ» сообщил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров. Предыдущее соглашение наставника истекало в конце сезона-2022/23.
Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре прошлого года. Клуб из столицы Чеченской Республики под его руководством занял пятое место в таблице РПЛ минувшего сезона. «Ахмат» набрал 50 очков в 30 матчах чемпионата России и всего четыре балла уступил «Спартаку», который стал бронзовым призером турнира.