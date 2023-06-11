Предприятия ЛНР получат от фонда развития промышленности более 950 млн рублей займами

Фонд развития промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР) готовится предоставить местным предприятиям займы на общую сумму более 950 млн рублей, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли региона Тимур Саматов.
Как пояснил глава ведомства, фонд развития промышленности ЛНР предложит компаниям льготные условия софинансирования проектов, целью которых является разработка новой продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств. В республике уже началось предварительное формирование портфеля заявок на получение поддержки от государства, отметил он.
О создании правительством фонда развития промышленности ЛНР в марте сообщил врио региона Леонид Пасечник. Уже тогда планы воспользоваться льготным займом подтвердили около 20 предприятий.