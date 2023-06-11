Предприятия ЛНР получат от фонда развития промышленности более 950 млн рублей займами

Как пояснил глава ведомства, фонд развития промышленности ЛНР предложит компаниям льготные условия софинансирования проектов, целью которых является разработка новой продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств. В республике уже началось предварительное формирование портфеля заявок на получение поддержки от государства, отметил он.