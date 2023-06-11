Жители почти 400 домов в Кировском районе Петербурга остались без горячей воды

Почти 400 жилых домов в Кировском районе Санкт-Петербурга остались без горячей воды. Плановое отключение растянулось на полмесяца для тысяч семей.
Коммунальные блага не удается вернуть из-за массовых прорывов на теплосетях. Дефекты были выявлены во время гидравлических испытаний, сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике в комментарии «Невским новостям».
Потребители имеют право на перерасчет стоимости при получении некачественной коммунальной услуги, коей является слишком долгое отсутствие горячей воды. Для этого управляющая компания должна направить претензию в теплосбытовую фирму.
Несмотря на заявления губернатора Петербурга Александра Беглова о надлежащем состоянии теплосетей, горожане регулярно остаются без горячей воды. В зимний сезон многие лишались отопления в результате коммунальных аварий.