АвтоВАЗ может прекратить сотрудничать с некоторыми дилерами из-за завышения цен на машины

Автопроизводитель АвтоВАЗ может расторгнуть контракты с дилерами, которые завышают цены на российские автомобили, пишет Autonews со ссылкой на пресс-службу компании.
Так представители концерна отреагировали на данные о том, что официальные дилеры в Москве продают новую модель Lada Vesta по стоимости, серьезно превышающей рекомендованную.
Если данный автомобиль в необходимой комплектации будет на складе дилера или производства, АвтоВАЗ настоит на том, чтобы он бы продан по рекомендованной цене, которая значится на сайте автопроизводителя (от 1,2 млн рублей в комплектации Comfort).