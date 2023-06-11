Авторы Axios сообщили о решении США возобновить членство в ЮНЕСКО

США решили вновь присоединиться к ЮНЕСКО. Об этом рассказали в издании Axios со ссылкой на представителя Госдпепа.
Журналисты сообщили о решении Вашингтона возобновить членство в международной организации. Соединенные Штаты отказались от своей роли в ЮНЕСКО шесть лет назад. Такую позицию занял бывший лидер Дональд Трамп.
Ранее экс-глава государства обвинил действующего президента Джо Байдена в злоупотреблении властью. По словам Трампа, политик использует органы юстиции в своих целях. Более того, экс-лидер убежден, что именно Байден инициировал судебное разбирательство против него.