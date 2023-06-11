Сборная Катара станет следующим соперником России по товарищескому матчу

Катарская национальная команда проведет матч со сборной России по футболу.
Товарищеский матч национальных сборных России и Катара состоится в сентябре 2023 года. Об этом журналистам «Чемпионата» сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Он уточнил, что сборная России сыграет на выезде. Точная дата проведения товарищеского матча станет известна позже.
Российская сборная временно отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Это решение напрямую связано с проведением СВО на Украине. В 2023 году сборная России провела всего два товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном и победили Ирак.