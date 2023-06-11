Сборная Катара станет следующим соперником России по товарищескому матчу

Российская сборная временно отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Это решение напрямую связано с проведением СВО на Украине. В 2023 году сборная России провела всего два товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с Ираном и победили Ирак.