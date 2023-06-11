Нейтральный статус, которого якобы придерживается Австрия, на данный момент находится в стадии деградации. На это обратил внимание посол России в республике Дмитрий Любинский.
В качестве примера дипломат напомнил о членстве Вены в «Европейском фонде мира», который трансформировал Евросоюз в механизм поставок оружия. Также он допустил транспортировку через Австрию вооружений для Украины.
«Нейтральный статус, который на протяжении длительного времени по праву обеспечивал Вене признание в качестве площадки для диалога и "острова здравомыслия", на глазах продолжает деградировать», — посетовал Любинский.
В интервью Exxpress посол пришел к выводу, что австрийские власти взяли курс на размывание собственного нейтралитета. По словам Любинского, это не имеет ничего общего с чаяниями граждан. Он сослался на соответствующие результаты опросов.