Сербский теннисист Джокович одержал победу над норвежцем Руудом в финале «Ролан Гаррос»

Серб Новак Джокович нанес поражение Касперу Рууду из Норвегии в финальной встрече «Ролан Гаррос».
Новак Джокович в трех сетах обыграл Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос». Встреча продолжалась 3 часа 14 минут и завершилась победой серба со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Джокович 11 раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из десяти.
Стоит отметить, что после победы на «Ролан Гаррос» 36-летний серб стал 23-кратным чемпионом турниров серии «Большого шлема». Джокович установил мировой рекорд по этому показателю.