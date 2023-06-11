Сербский теннисист Джокович одержал победу над норвежцем Руудом в финале «Ролан Гаррос»

Новак Джокович в трех сетах обыграл Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос». Встреча продолжалась 3 часа 14 минут и завершилась победой серба со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Джокович 11 раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из десяти.