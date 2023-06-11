Business Insider: у Киева нет ключевого элемента для успешного контрнаступления ВСУ

Украинской армии недостает ключевого элемента, без которого у Киева нет надежды на успех контрнаступления, о чем заявил профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк.
Мнением о ситуации с наступлением ВСУ Кларк поделился с Business Insider. «ПолитРоссия» приводит публикацию в пересказе. По мнению Кларка, украинская сторона не сможет добиться успеха без запрашиваемых американских истребителей F-16.
«Ни один союзник не направил истребители F-16 достаточно быстро», — говорится в статье.
По словам эксперта, доминирование ВС РФ в артиллерии сохраняется с самого начала спецоперации. Ее могли бы подавить только дальнобойные британские ракеты, но ВСУ их может не хватить.