С Новым Годом!

Business Insider: у Киева нет ключевого элемента для успешного контрнаступления ВСУ

Армия
Business Insider: у Киева нет ключевого элемента для успешного контрнаступления ВСУ

Украинской армии недостает ключевого элемента, без которого у Киева нет надежды на успех контрнаступления, о чем заявил профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк.

Мнением о ситуации с наступлением ВСУ Кларк поделился с Business Insider. «ПолитРоссия» приводит публикацию в пересказе. По мнению Кларка, украинская сторона не сможет добиться успеха без запрашиваемых американских истребителей F-16.

«Ни один союзник не направил истребители F-16 достаточно быстро», — говорится в статье.

По словам эксперта, доминирование ВС РФ в артиллерии сохраняется с самого начала спецоперации. Ее могли бы подавить только дальнобойные британские ракеты, но ВСУ их может не хватить.

#всу #вс рф #business insider