Речь идет о взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», а также разрушении Каховской ГЭС. По словам эксперта, Белый дом осознает, что Киев не в силах успешно продвигаться на поле боя, и поэтому хочет поступиться украинским лидером.