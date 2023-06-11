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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн предупредил, что США готовы подставить Зеленского

Политика
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн предупредил, что США готовы подставить Зеленского

Действующее руководство США намерено принести президента Украины Владимира Зеленского в жертву, лишь бы скрыть свои преступления. Об этом предупредил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Речь идет о взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», а также разрушении Каховской ГЭС. По словам эксперта, Белый дом осознает, что Киев не в силах успешно продвигаться на поле боя, и поэтому хочет поступиться украинским лидером.

«Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение», — признался Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, что Зеленский не может разочаровывать коллективный Запад, потому что на кону стоит его жизнь. Такой пост появился в личном Telegram-канале политика.

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