Действующее руководство США намерено принести президента Украины Владимира Зеленского в жертву, лишь бы скрыть свои преступления. Об этом предупредил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Речь идет о взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», а также разрушении Каховской ГЭС. По словам эксперта, Белый дом осознает, что Киев не в силах успешно продвигаться на поле боя, и поэтому хочет поступиться украинским лидером.
«Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение», — признался Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, что Зеленский не может разочаровывать коллективный Запад, потому что на кону стоит его жизнь. Такой пост появился в личном Telegram-канале политика.