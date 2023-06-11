В Минпромторге рассказали о четырех вариантах предоставления жилья сотрудникам ОПК

Есть четыре варианта обеспечения жильем сотрудников российского ОПК, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет РИА Новости.
Первый вариант — это субсидирование половины стоимости аренды жилья на вторичном рынке недвижимости. В качестве второго варианта организации ОПК могут арендовать специально построенную недвижимость для последующей ее сдачи сотрудникам с 50% скидкой.
Также предлагается субсидировать строительство быстровозводимых общежитий или процентную ставку по ипотеке. Данная программа может начать действовать в текущем или следующем году.