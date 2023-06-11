Сын Сороса получит контроль над инвестбизнесом магната

Американский финансист Джордж Сорос начал процесс передачи контроля над своей 25-миллиардной фондовой империей 37-летнему сыну Александру, сообщила газета The Wall Street Journal.
В декабре Александр был выбран председателем совета директоров фондов 92-летнего Сороса. Таким образом, сын сменил в этом кресле своего отца. Кроме того, он занимает пост президента в комитете политических действий Сороса. Алекс Сорос является единственным членом семьи в инвестиционном комитете, который контролирует фирму, управляющую средствами фонда и семьи, Soros Fund Management.
По словам издания, многие сомневались, что Джордж Сорос отойдет от дел. В интервью магнат сказал, что «принципиально» не хотел бы перехода фонда «в руки одного из детей». Как пояснил финансист, компанией должен управлять тот, «кто лучше для этого подходит». Однако Алексу удалось завоевать доверие отца.