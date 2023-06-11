Сын Сороса получит контроль над инвестбизнесом магната

По словам издания, многие сомневались, что Джордж Сорос отойдет от дел. В интервью магнат сказал, что «принципиально» не хотел бы перехода фонда «в руки одного из детей». Как пояснил финансист, компанией должен управлять тот, «кто лучше для этого подходит». Однако Алексу удалось завоевать доверие отца.