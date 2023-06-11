Два человека погибли в ДТП со спецтехникой в Липецке

Два человека стали жертвами ДТП с участием спецтехники в Липецке. Погибли водитель и его пассажирка, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
По данным ведомства, на втором километре обхода водитель легковушки Citroen протаранил дорожную машину. Удар был такой силы, что погибли два человека из иномарки.
Медики доставили в больницу работника дорожной организации. О тяжести травм не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельств смертельной аварии.