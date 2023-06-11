ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» и стал обладателем Кубка России

Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром», состоялся на столичном стадионе «Лужники» 11 июня. Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В составе ЦСКА забитым мячом отметился Федор Чалов, который реализовал одиннадцатиметровый удар. Оланкунле Оласегун отличился у «Краснодара».