Гашек призвал запретить хоккеистам из Словакии выступать в России

Бывший вратарь сборной Чехословакии и московского «Спартака» Доминик Гашек не стал осуждать Мартина Герната за переход в «Локомотив». Двукратный обладатель Кубка Стэнли в соцсетях призвал изменить законодательство и запретить игрокам выступать в КХЛ.