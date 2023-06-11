Гашек призвал запретить хоккеистам из Словакии выступать в России

Олимпийский чемпион 1998 года Доминик Гашек призвал запретить словацким хоккеистам играть за российские клубы.
Бывший вратарь сборной Чехословакии и московского «Спартака» Доминик Гашек не стал осуждать Мартина Герната за переход в «Локомотив». Двукратный обладатель Кубка Стэнли в соцсетях призвал изменить законодательство и запретить игрокам выступать в КХЛ.
«В этом явно виноваты законодатели, которые за 470 дней не смогли подготовить и утвердить закон, запрещающий работу на территории России. Я не поддерживаю действия парня, но он действует по законам своей страны», — заметил Гашек.
Гернат подписал с российским клубом контракт на один сезон. Защитник является капитаном сборной Словакии по хоккею.