МО РФ: 94 российских военнослужащих вернули на родину в результате переговоров с Киевом

Россия добилась возвращения военнослужащих на родину в результате переговорного процесса с Киевом. Об этом сообщили в министерстве обороны.
Как уточнили в ведомстве, 94 российских военнослужащих вернули на родину после переговоров. Граждане РФ находились на подконтрольной Киеву территории, где им грозила смертельная опасность.
Сейчас освобожденным военнослужащим нужна медицинская помощь и психологическая поддержка. Их реабилитация будет проходить в учреждениях МО РФ, рассказали в сообщении министерства.