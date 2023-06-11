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МО РФ: 94 российских военнослужащих вернули на родину в результате переговоров с Киевом

Армия
МО РФ: 94 российских военнослужащих вернули на родину в результате переговоров с Киевом

Россия добилась возвращения военнослужащих на родину в результате переговорного процесса с Киевом. Об этом сообщили в министерстве обороны.

Как уточнили в ведомстве, 94 российских военнослужащих вернули на родину после переговоров. Граждане РФ находились на подконтрольной Киеву территории, где им грозила смертельная опасность.

Сейчас освобожденным военнослужащим нужна медицинская помощь и психологическая поддержка. Их реабилитация будет проходить в учреждениях МО РФ, рассказали в сообщении министерства.

#Минобороны #россия #киев