Президент Украины Владимир Зеленский не способен один выдвигать условия разрешения конфликта на Украине. В этом уверен бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Глава «Движения 5 звезд» жестко раскритиковал позицию украинского лидера в вопросе посреднической роли Ватикана, а также политический курс коллективного Запада по Киеву. Он назвал это «стратегической ошибкой», обострившей возникший кризис.
«Зеленский не может быть тем, кто имеет исключительное право… решать, как и когда садиться за стол переговоров и на каких условиях», — отметил Конте во время выступления в Мандурии.
Итальянский политик выступил против дальнейшего накачивания Украины вооружениями. Также Конте потребовал добиваться мира посредством диалога. Трансляцией его речи поделились корреспонденты RaiNews24.