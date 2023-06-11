«Шел седьмой день»: Подоляка удивился реакции украинцев на попытки контрнаступления ВСУ

По итогам седьмого дня контрнаступления в том числе была ликвидирована одна из лучших бригад ВСУ, подчеркнул обозреватель. По данным блогера, суммарные потери Украины по всему фронту превысили пять тысяч человек, а количество поврежденной и уничтоженной бронетанковой техники и вооружения исчисляется сотнями.