«Шел седьмой день»: Подоляка удивился реакции украинцев на попытки контрнаступления ВСУ

С начала наступления ВСУ прошла неделя, однако украинские СМИ продолжают игнорировать сгоревшую бронетехнику, потери личного состава и публикуют далекие от темы пресловутого «контрнаступу» новости, обратил внимание военный обозреватель Юрий Подоляка.
«Шел седьмой день "контрнаступу", группами горели "леопарды" и "брэдли", а ЦИПСа [ЦИПсО — Центр информационно-психологических операций — прим. ред.] упорно продолжала ... постить "котиков"», — отметил блогер в Telegram-канале.
По итогам седьмого дня контрнаступления в том числе была ликвидирована одна из лучших бригад ВСУ, подчеркнул обозреватель. По данным блогера, суммарные потери Украины по всему фронту превысили пять тысяч человек, а количество поврежденной и уничтоженной бронетанковой техники и вооружения исчисляется сотнями.
«Самым лучшим подтверждение того, что у нас [ВС РФ — прим. ред.] все пока на фронте хорошо, а у противника все плохо, это то, что на их околовоенных патриотических ТГ-помойках постят "котиков", "Лигу Чемпионов", "губастых блондинок" и прочее», — обратил внимание Подоляка.
Подоляка пришел в недоумение от полного равнодушия украинцев к происходящему и намекнул на то, что обещанное Киевом наступление проваливается. Ведь пока украинские блогеры отмалчиваются, значит, «на фронте все хорошо», заключил российский обозреватель.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 11 июня ВСУ предприняли неудачную попытку атаковать шестью безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ВМФ РФ, который обеспечивает безопасность по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.
В ходе атаки на российское судно все украинские катера были уничтожены. В ведомстве уточнили, что пострадавших среди экипажа «Приазовья» нет, сам корабль не поврежден.