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Telegraph: подрыв Каховской ГЭС может ударить по продовольственным магазинам Британии

Экономика
Telegraph: подрыв Каховской ГЭС может ударить по продовольственным магазинам Британии

Разрушение Каховской ГЭС может привести к тому, что покупатели в продовольственных магазинах Великобритании увидят рост цен, сообщает местная газета The Telegraph.

Главный экономист британского Института распределения продуктов питания Джеймс Уолтон в беседе с журналистами портала отметил, что подрыв ГЭС привел к разрушению около 500 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, расположенных неподалеку от энергоструктуры.

Из-за сложившийся ситуации игроки глобального рынка будут искать альтернативные источники для поставок продовольствия. Поэтому британские потребители вскоре на себе почувствуют рост цен различные виды товаров.

Представители ВСУ В ночь на 6 июня обстреляли Каховскую ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Вскоре после этого начался нерегулируемый сброс воды, однако сама дамба не пострадала. Сейчас власти Херсонской области проводят мероприятия по эвакуации мирного населения.

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