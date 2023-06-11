Telegraph: подрыв Каховской ГЭС может ударить по продовольственным магазинам Британии

Представители ВСУ В ночь на 6 июня обстреляли Каховскую ГЭС, разрушив верхнюю часть станции. Вскоре после этого начался нерегулируемый сброс воды, однако сама дамба не пострадала. Сейчас власти Херсонской области проводят мероприятия по эвакуации мирного населения.