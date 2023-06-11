Пользователи Twitter раскритиковали Байдена за ЛГБТ-флаг на фасаде Белого дома

Американцы не оценили желания президента США Джо Байдена поддержать представителей ЛГБТ-сообщества. Ранее глава государства опубликовал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры) фотографию радужного флага, вывешенного на фасаде Белого дома.
«Сегодня Народный дом [Белый дом] — ваш дом — посылает четкий сигнал стране и всему миру. Америка — гордая нация», — написал американский лидер на своей странице.
В ответ пользователи возмутились тем, насколько легко американское общество поддается манипулированию и заигрываниям. Один из комментаторов и вовсе признался, что народ США «как нация» сильно ослабли.
«Так мы Соединенные Штаты Америки или Соединенные Штаты ЛГБТ?» — поинтересовался другой американец.
«Нам нужен флаг импичмента», — констатировал еще один пользователь.
Ранее журналисты издания The National Interest заявили, что Байден допускает серьезную ошибку в отношениях с Россией, которую сумел предотвратить бывший президент США Джон Кеннеди. Подробнее читайте в нашей статье.