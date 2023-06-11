Заслуженный тренер СССР Тарасова назвала подлым решение ISU о продлении отстранения России

Татьяна Тарасова подвергла критике решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение России и Белоруссии.
Татьяна Тарасова считает, что ISU будет «разрушаться с каждым новом сезоном» из-за отстранения от турниров российских и белорусских спортсменов. Об этом заслуженный тренер СССР по фигурному катанию рассказала в интервью Sport24.
«Это преступление, которое нацелено на уничтожение нашей великой школы фигурного катания. Несправедливое и подлое решение от ISU», — заявила Тарасова.
Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают на турнирах ISU с 2022 года. Отстранение спортсменов от соревнований напрямую связано с проведением СВО на Украине.