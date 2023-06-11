Евгений Пригожин отказался «влачить свое существование в бюрократической цепочке» России

Согласно материалам, появившимся в Сети, бизнесмен не согласился на такое предложение. Пригожин в очередной раз подтвердил, что не имеет никаких политических амбиций. Он, прибегнув к русскому фольклору, отметил, что лучше погибнуть за свою страну, чем становиться частью бюрократии.