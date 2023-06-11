Евгений Пригожин отказался «влачить свое существование в бюрократической цепочке» России

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не хочет «влачить свое существование в бюрократической цепочке» России. Так он прокомментировал слухи о поступившем в его адрес предложении стать главой региона или государственной структуры.
Согласно материалам, появившимся в Сети, бизнесмен не согласился на такое предложение. Пригожин в очередной раз подтвердил, что не имеет никаких политических амбиций. Он, прибегнув к русскому фольклору, отметил, что лучше погибнуть за свою страну, чем становиться частью бюрократии.
«На Руси есть пословица: лучше умереть героем, чем жить гомосексуалистом [стилистика автора изменена]. Поэтому лучше умереть за Родину, чем влачить свое существование в бюрократической цепочке», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин подчеркнул, что не планирует бороться за пост губернатора Белгородской области и выдвигать свою кандидатуру на выборах. По его мнению, в современных реалиях, при текущем уровне коррупции и бюрократии, становиться губернатором — все равно, что «писать мимо горшка».