Американист Дудаков: демократы бьют тревогу из-за вероятного оправдания Трампа

Ранее «Политика Сегодня» рассказывала про предъявление обвинений Дональду Трампу по делу о мошенничестве в апреле-марте 2023 года. Тогда речь шла о нарушении финансирования предвыборной компании 2016 года, в частности передаче 130 тыс. долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс «за молчание» о сексуальных контактах. Как республиканец стал арестантом на два часа — читайте в нашей статье.