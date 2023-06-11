Американист Дудаков: демократы бьют тревогу из-за вероятного оправдания Трампа

После предъявления обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу разочарование сторонников его главного оппонента — американского лидера Джозефа Байдена — не заставило себя долго ждать: судебный процесс пройдет в лояльном республиканцу штате Флорида. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что давление на политика может закончиться для Вашингтона масштабным кризисом.
В пятницу, 9 июня, федеральная прокуратура США предъявила Трампу обвинение по 37 пунктам в рамках дела о ненадлежащем обращении с документами под грифом «секретно». Максимальный срок по самой «тяжелой» статье — 20 лет тюремного заключения. Первое заседание суда пройдет в Майами, 13 июня. Полиция приведена в боевую готовность на случай беспорядков.
«Демократы забили тревогу — после изначальной волны воодушевления от уголовного дела против Трампа они теперь опасаются, что его в итоге могут оправдать. Ведь дело будет рассматриваться во Флориде — и там в жюри присяжных наверняка будут немало сторонников Трампа», — пишет Дудаков в Telegram-канале.
К примеру, судья Эйлин Кэннон, назначенная на эту должность в 2020 году самим Трампом, представляет «Общество федералистов». Консервативная организация поддерживает экс-президента, а также выступает против злоупотребления государственной властью. Дудаков допускает, что это даст защите обвиняемого «значимое преимущество» в ходе судебного процесса.
Кроме того, как полагает Дудаков, присяжные штата Флорида неоднократно «давали по рукам» федеральным прокурорам за предвзятость. По всей видимости, именно на это будут делать упор адвокаты Трампа, добавил эксперт.
«Ведь назначенный по делу Трампа спецпрокурор Джек Смит — в прошлом представитель США в Гаагском трибунале — известен еще и своей причастностью к прокурорскому давлению на республиканские НКО на выборах-2012 — чьей работе мешал Минюст, подыгрывавший [бывшему президенту США Бараку] Обаме», — пояснил американист.
После оглашения обвинений Трамп назвал происходящее попыткой Байдена посадить своего главного политического оппонента. Дудаков подчеркнул, что «избирательное правосудие» очевидно — за аналогичное правонарушение с хранением секретных документов действующего президента не торопятся привлечь к ответственности.
Впрочем, при любом развитии событий Дудаков считает, что Трамп найдет выход из ситуации. Если его оправдают, это станет грандиозной победой для республиканца. В ином случае у 45-го президента всегда есть «план Б», заметил политолог.
«Ну а план Б для него — в любом случае выиграть на выборах, затем самого себя помиловать и уже перейти в контрнаступление на Минюст и ФБР, кого республиканцы обещают расформировать, что погрузит Вашингтон в масштабный политический кризис», — заключил Дудаков.
Ранее «Политика Сегодня» рассказывала про предъявление обвинений Дональду Трампу по делу о мошенничестве в апреле-марте 2023 года. Тогда речь шла о нарушении финансирования предвыборной компании 2016 года, в частности передаче 130 тыс. долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс «за молчание» о сексуальных контактах. Как республиканец стал арестантом на два часа — читайте в нашей статье.