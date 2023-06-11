Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским никогда не задумывался о своем народе, заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.
По словам российского сенатора, действующий глава украинского государства обманул людей и захватил власть в стране. Зеленский изначально обещал завершить конфликт в Донбассе и установить мир, но на самом деле он привел этот кризис к состоянию войны между Москвой и НАТО.
«Режим Зеленского никогда не думал о народе Украины», — подчеркнула Ковитиди в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что украинский лидер отказался «говорить детально» о контрнаступлении, но подтвердил, что оно уже идет.