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Сенатор Ковитиди: Зеленский довел украинский конфликт до состояния войны России и НАТО

Политика
Сенатор Ковитиди: Зеленский довел украинский конфликт до состояния войны России и НАТО

Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским никогда не задумывался о своем народе, заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

По словам российского сенатора, действующий глава украинского государства обманул людей и захватил власть в стране. Зеленский изначально обещал завершить конфликт в Донбассе и установить мир, но на самом деле он привел этот кризис к состоянию войны между Москвой и НАТО.

«Режим Зеленского никогда не думал о народе Украины», — подчеркнула Ковитиди в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинский лидер отказался «говорить детально» о контрнаступлении, но подтвердил, что оно уже идет.

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