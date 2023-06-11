В России могут отменить НДС для туроператоров

В ближайшее время в Госдуму РФ будет внесен законопроект об отмене НДС для туроператоров, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По его словам, заключение по этому поводу от Государственно-правового управления (ГПУ) может появиться уже на следующей неделе, и в ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение. Его могут принять в весеннюю сессию.
Ранее президент России Владимир Путин поручил реализовать принятие законодательных поправок, которые освободят туристических операторов от уплаты налога за продажу туров внутри страны. Такая льгота будет действовать до 30 июня 2027 года.