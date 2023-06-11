Политолог Дудаков: судебные дела против Трампа положительно влияют на его рейтинг

Бывший президент США Дональд Трамп зарабатывает «политические очки» благодаря прокурорским атакам. На это обратил внимание политолог Малек Дудаков.
Как утверждает эксперт, судебные дела против Трампа положительно влияют на его рейтинг. Свидетельством тому отрыв экс-лидера от своего основного конкурента губернатора Флориды Рона Десантиса.
«С марта, когда у него был первый арест в Нью-Йорке, его рейтинги серьезно подросли. На текущий момент Трамп является очевидным фаворитом на республиканских праймериз. Его отрыв от основного конкурента — губернатора Флориды Рона Десантиса — доходит до 40 процентов. Видно, что республиканский электорат недоволен происходящим и в знак протеста решает активнее поддерживать Трампа», — процитировали Дудакова в издании Lenta.ru.
Демократы рассчитывают, что судебные разбирательства станут препятствием для Трампа на пути к креслу президента. Однако в настоящий момент он опережает лидера США Джо Байдена на 5-7%.